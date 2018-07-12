Юные футболисты мечтают выступить за свою страну

Центр столицы, Конюшковская улица, малопримечательный дом номер 32… Разве что щит у ворот арки привлекает на доли секунды внимание случайных прохожих. «Вечерка» выяснила, что связывает это место с футболом и как город воспитывает молодые спортивные таланты.

Вход во двор желтоватого оштукатуренного здания перекрывает решетка забора. На вертикальных шпалах — чуть потертый герб с изображением футбольного мяча. Мало кто даже из старожилов помнит, что именно здесь почти век назад свою спортивную историю начинал клуб «Красная Пресня».

От «Пресни» к «Буревестнику»

В 1922 году на Пресненской заставе был построен любительский стадион и сформирована команда «Московский кружок спорта». Далеко не самое звучное название практически сразу поменяли на более патриотичную «Красную Пресню». Поднабравшись опыта, местные воспитанники добрались до первенств Москвы. Но место, как и спортивную площадку, пришлось уступить куда более именитому «Спартаку»

Кумирами миллионов становятся лучшие

Артем Колесов, посмотрев чемпионат мира по футболу в 2014 году, загорелся идеей однажды вот так же выйти на поле на глазах у миллионов, чтобы отстоять честь своей страны.

— Футбол — это не только тренировки на площадке, — говорит он, переводя дыхание после пробежки по полю. — Иногда просто гоняем мяч во дворе. Чтобы попасть в профессиональный клуб, мало просто уметь забивать голы. А связать жизнь со спортом я решил на 100 процентов! А вот Никита Пономаренко в футболе с четырех лет.

Правда, найти команду оказалось не так просто.

— В первом клубе получалось плохо, — вспоминает мальчишка, ловко закручивая на пальце футбольный мяч. — Родители отправили в мини-футбол. Там-то я и поставил всю технику. Теперь продолжаю тренироваться в полноценной команде и да, не скрою, в мечтах — выступить за сборную нашей страны.

Один из кумиров Никиты — вратарь национальной сборной Игорь Акинфеев , попавший в историю мирового футбола после легендарного матча Россия — Испания.

— Правда, сам я болею за «Спартак»! — добавляет он, отправляясь продолжать тренировку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В 2016 году было введено в эксплуатацию футбольное поле для школы олимпийского резерва № 27 «Сокол». В 2017-м в Замоскворечье был построен физкультурный комплекс площадью 660 квадратных метров.

ЦИФРА

239 человек выпустились этим летом из образовательных учреждений Москомспорта.

КСТАТИ

Записать ребенка в спортивную секцию можно на официальном сайте Департамента спорта и туризма. Там же опубликован список необходимых документов и перечень предлагаемых вариантов.