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Гуляев: выгрузки болельщиков с московских стадионов ЧМ-2018 прошли без инцидентов
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Гуляев: выгрузки болельщиков с московских стадионов ЧМ-2018 прошли без инцидентов 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Выгрузки болельщиков с московских стадионов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, прошли комфортно и без инцидентов. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
В «Лужниках» прошло шесть матчей турнира и 15 июля состоится финал, на стадионе "Спартак" было сыграно пять встреч. Вместимость «Лужников» во время чемпионата мира составила 78011 зрителей, «Спартака» — 45000 зрителей.
"Все 11 матчей в Москве прошли при полной загрузке зрителей. Выгрузки проходили без каких-либо инцидентов. Мы даже перевыполнили план, люди выходили со стадионов в спокойном режиме и не испытывали никаких неудобств при посадке в общественный транспорт", — рассказал Гуляев.
Гуляев отметил, что болельщикам понравилась организация чемпионата мира в Москве. «Мы задали очень высокую планку, все приехавшие в восторге от нашего города. Мы с удовольствием готовы поделиться опытом с катарцами. Наши катарские друзья хотят максимально показать себя с лучшей стороны, и если будет такая необходимость, мы им поможем», — отметил он.
Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре.
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