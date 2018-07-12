Гуляев: выгрузки болельщиков с московских стадионов ЧМ-2018 прошли без инцидентов

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Выгрузки болельщиков с московских стадионов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, прошли комфортно и без инцидентов. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев

В «Лужниках» прошло шесть матчей турнира и 15 июля состоится финал, на стадионе "Спартак" было сыграно пять встреч. Вместимость «Лужников» во время чемпионата мира составила 78011 зрителей, «Спартака» — 45000 зрителей.

"Все 11 матчей в Москве прошли при полной загрузке зрителей. Выгрузки проходили без каких-либо инцидентов. Мы даже перевыполнили план, люди выходили со стадионов в спокойном режиме и не испытывали никаких неудобств при посадке в общественный транспорт", — рассказал Гуляев.

Гуляев отметил, что болельщикам понравилась организация чемпионата мира в Москве. «Мы задали очень высокую планку, все приехавшие в восторге от нашего города. Мы с удовольствием готовы поделиться опытом с катарцами. Наши катарские друзья хотят максимально показать себя с лучшей стороны, и если будет такая необходимость, мы им поможем», — отметил он.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре.