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Захарова поблагодарила западные СМИ за высокую оценку игры российской сборной на ЧМ
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Захарова поблагодарила западные СМИ за высокую оценку игры российской сборной на ЧМ 

Rambler News Service 4 часа назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в Москве поблагодарила иностранные СМИ за хвалебные отзывы об игре российской сборной по футболу на чемпионате мира, а также о высоком уровне организации турнира.
«Честно говоря, мы по-настоящему приятно удивлены и выражаем слова благодарности за то, как зарубежная пресса оценила уровень игры нашей сборной», — сказала Захарова.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, британское издание The Guardian заявило, что российская команда была великолепна, американская газета The New York Times написала о том, что игроки сборной РФ смогли добиться гораздо большего, чем просто гордости своей страны, телеканал BBC также отметил серьезный повод для гордости россиян за своих футболистов, а CNN — что российская команда поразила воображение.
«Спасибо большое за такие высокие оценки, мы с ними полностью согласны. Это действительно так: гордимся игроками, нашей сборной, и, конечно, тренером», — добавила она.
При этом Захарова прокомментировала и сообщения СМИ о том, что победителем чемпионата является политическое руководство РФ, а также о «подозрительном» присуждении России права на проведение футбольного первенства.
«Я таким авторам могу посоветовать почитать сотни тысяч, а может уже и миллионы опубликованных в социальных сетях сообщений — живых свидетелей, тех людей, которые практически месяц живут в России», — отметила Захарова.
Чемпионат мира по футболу проходит в период с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Сборная России завершила свое выступление на турнире на стадии четвертьфинала в игре против команды Хорватии.
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