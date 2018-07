Захарова поблагодарила западные СМИ за высокую оценку игры российской сборной на ЧМ 

«Честно говоря, мы по-настоящему приятно удивлены и выражаем слова благодарности за то, как зарубежная пресса оценила уровень игры нашей сборной», — сказала Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, британское издание The Guardian заявило, что российская команда была великолепна, американская газета The New York Times написала о том, что игроки сборной РФ смогли добиться гораздо большего, чем просто гордости своей страны, телеканал BBC также отметил серьезный повод для гордости россиян за своих футболистов, а CNN — что российская команда поразила воображение.