Открытая тренировка по рукопашному бою состоится в Таганском районе

При поддержке объединения «Московский союз ветеранов дзюдо и самбо» 23 июля пройдет открытая тренировка по рукопашному бою в Таганском районе.

— Занятие рассчитано на молодежь. Одним из ведущих станет опытнейший мастер и инструктор Сергей Давлетшин. Он занимается тренерской деятельностью с 1976 года. Все пришедшие ребята научатся базовым движениям и получат советы, — поделился информацией директор объединения Борис Беридзе.

Он отметил, что на мероприятии еще пройдет аттестация инструкторского состава. Все желающие смогут понаблюдать за выполнением приемов опытными мастерами.

Открытый семинар начнется в 19:00 и состоится по адресу: Николоямский переулок, дом 4/6, строение 3. Вход свободный.