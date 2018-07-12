Ещё
Открытая тренировка по рукопашному бою состоится в Таганском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открытая тренировка по рукопашному бою состоится в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
При поддержке объединения «Московский союз ветеранов дзюдо и самбо» 23 июля пройдет открытая тренировка по рукопашному бою в Таганском районе.
— Занятие рассчитано на молодежь. Одним из ведущих станет опытнейший мастер и инструктор Сергей Давлетшин. Он занимается тренерской деятельностью с 1976 года. Все пришедшие ребята научатся базовым движениям и получат советы, — поделился информацией директор объединения Борис Беридзе.
Он отметил, что на мероприятии еще пройдет аттестация инструкторского состава. Все желающие смогут понаблюдать за выполнением приемов опытными мастерами.
Открытый семинар начнется в 19:00 и состоится по адресу: Николоямский переулок, дом 4/6, строение 3. Вход свободный.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Спортивные игры пройдут в Таганском детском парке в рамках празднования Всемирного дня народонаселения Турнир по футболу организуют в парке «Красная Пресня» Член Молодежной палаты Пресненского района провел экскурсию для пожилых людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ103
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ342
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение