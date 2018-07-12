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Сборные России по футболу планируют проводить домашние матчи в «Лужниках»
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Сборные России по футболу планируют проводить домашние матчи в «Лужниках» 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сборные России по футболу планируют проводить домашние матчи на московском стадионе «Лужники». Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
"Стадион будет использоваться как домашняя арена для проведения матчей основной, молодежной и женской сборных России. По крайней мере, такие мысли есть у Российского футбольного союза. А также для проведения культурных мероприятий — одно из них пройдет в августе этого года, когда состоится концерт группы Imagine Dragons", — сказал Гуляев.
Московский стадион «Лужники» принял шесть матчей чемпионата мира. Также на этой арене пройдет финальная игра турнира Франция — Хорватия 15 июля.
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