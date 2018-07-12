Сборные России по футболу планируют проводить домашние матчи в «Лужниках»

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Сборные России по футболу планируют проводить домашние матчи на московском стадионе «Лужники». Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев

"Стадион будет использоваться как домашняя арена для проведения матчей основной, молодежной и женской сборных России. По крайней мере, такие мысли есть у Российского футбольного союза . А также для проведения культурных мероприятий — одно из них пройдет в августе этого года, когда состоится концерт группы Imagine Dragons", — сказал Гуляев.

Московский стадион «Лужники» принял шесть матчей чемпионата мира. Также на этой арене пройдет финальная игра турнира Франция — Хорватия 15 июля.