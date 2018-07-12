«Реал» намерен зарегистрировать Каземиро в качестве европейского игрока

«Реал» обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой зарегистрировать полузащитника Каземиро в качестве европейского игрока. Полузащитник сборной Бразилии уже юридически квалифицируется как европейский футболист, и теперь клуб запросил у RFEF исключить игрока из списка, не входящего в ЕС . То же самое произошло и с вратарем Коста-Рики Кейлором Навасом.

Данным шагом «Реал» создает место в клубе для бразильца Винисиуса Жуниора, который должен перейти в мадридский клуб в ближайшее время из «Фламенго».

Каземиро в минувшем сезоне провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.