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«Реал» намерен зарегистрировать Каземиро в качестве европейского игрока
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«Реал» намерен зарегистрировать Каземиро в качестве европейского игрока 

SPORT24.ru 4 часа назад
«Реал» обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой зарегистрировать полузащитника Каземиро в качестве европейского игрока. Полузащитник сборной Бразилии уже юридически квалифицируется как европейский футболист, и теперь клуб запросил у RFEF исключить игрока из списка, не входящего в ЕС. То же самое произошло и с вратарем Коста-Рики Кейлором Навасом.
Данным шагом «Реал» создает место в клубе для бразильца Винисиуса Жуниора, который должен перейти в мадридский клуб в ближайшее время из «Фламенго».
Каземиро в минувшем сезоне провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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