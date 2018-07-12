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Захарова назвала освещение ЧМ-2018 на Украине чемпионатом мира по фейкам
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Захарова назвала освещение ЧМ-2018 на Украине чемпионатом мира по фейкам 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала освещение чемпионата мира по футболу 2018 года украинскими СМИ. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Особняком стоит медийное поле Украины. Это нечто, какой-то альтернативный чемпионат мира по фейкам в связи с чемпионатом мира по футболу", — сказал Захарова в ходе брифинга.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее Захарова заявила о попытках американских СМИ дискредитировать чемпионат мира — 2018.
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