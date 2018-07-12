Захарова назвала освещение ЧМ-2018 на Украине чемпионатом мира по фейкам

"Особняком стоит медийное поле Украины. Это нечто, какой-то альтернативный чемпионат мира по фейкам в связи с чемпионатом мира по футболу", — сказал Захарова в ходе брифинга.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Захарова заявила о попытках американских СМИ дискредитировать чемпионат мира — 2018.