Захарова назвала освещение ЧМ-2018 на Украине чемпионатом мира по фейкам 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала освещение чемпионата мира по футболу 2018 года украинскими СМИ. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Особняком стоит медийное поле Украины. Это нечто, какой-то альтернативный чемпионат мира по фейкам в связи с чемпионатом мира по футболу", — сказал Захарова в ходе брифинга.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее Захарова заявила о попытках американских СМИ дискредитировать чемпионат мира — 2018.