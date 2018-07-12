Ван Хойдонк назвал футболиста «Спартака» середняком

Экс-игрок сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк рассказал, что думает о форварде московского «Спартака» Квинси Промесе . Двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2000, 2004) назвал 26-летнего голландца середнячком.

«Промес хороший футболист, но явно не дотягивает до уровня (бельгийцев) Эдена Азара и Ромелу Лукаку. Он может поехать в Европу, но получится ли у него там стать игроком стартового состава? Я в этом не уверен. Нет смысла что-то менять, если ты будешь лишь игроком обоймы, выходя на поле время от времени», — сказал Хойдонк корреспонденту News.ru.

После нидерландский футболист добавил, что Промес мог бы «пригодиться середнячкам премьер-лиги».