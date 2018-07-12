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Представитель МИД РФ Мария Захарова: «Англии не хватало кого-то из британских официальных лиц на трибунах»
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Представитель МИД РФ Мария Захарова: «Англии не хватало кого-то из британских официальных лиц на трибунах» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сборной Англии в матче 1/2 финала ЧМ-2018 против Хорватии (1:2, ДВ) не хватило поддержки высшего руководства страны.
— Им (болельщикам и игрокам) не хватало кого-то из британских официальных лиц на трибунах, в частности вчера, — приводит ТАСС слова Захаровой. — Это их выбор, но в какой-то момент нужно все-таки принимать ответственные решения, необходимо перестать идти по линии того безумия, которое было заряжено политиками королевства перед чемпионатом. Мы сожалеем, что сборная Англии выбыла из чемпионата. Но она показала отличную игру. Таков спорт.
Англичанам 14 июля предстоит сыграть в матче за 3-е место против Бельгии.
Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 17.00 (время московское)
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