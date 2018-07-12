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Суеверный Макрон отказался назвать победителя ЧМ‐2018
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Суеверный Макрон отказался назвать победителя ЧМ‐2018 

360tv.ru 3 часа назад
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался делать предположения относительно исхода финального матча мундиаля межу Францией и Хорватией. Журналистам объяснил это тем, что он суеверный. Видео интервью французский лидер опубликовал в Twitter.
Единственное, чего репортерам удалось добиться от Макрона, это короткий ответ: «В любом случае это будет победа Европы. Все четыре участника полуфиналов — европейские команды». Пресс-конференция президента прошла на полях саммита НАТО в Брюсселе.
Финал чемпионата мира по футболу пройдет уже 15 июля в Москве. На стадионе «Лужники» сойдутся победители полуфинальных матчей Франция и Хорватия. Макрон ранее заявлял, что намерен лично поболеть за команду своей страны вместе с первой леди.
О своем желании приехать на финал мундиаля также сообщила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Такое заявление она сделала сразу после победы сборной своей страны над командой Англии.
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