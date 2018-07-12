Суеверный Макрон отказался назвать победителя ЧМ‐2018

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался делать предположения относительно исхода финального матча мундиаля межу Францией и Хорватией. Журналистам объяснил это тем, что он суеверный. Видео интервью французский лидер опубликовал в Twitter.

Единственное, чего репортерам удалось добиться от Макрона, это короткий ответ: «В любом случае это будет победа Европы. Все четыре участника полуфиналов — европейские команды». Пресс-конференция президента прошла на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Финал чемпионата мира по футболу пройдет уже 15 июля в Москве. На стадионе «Лужники» сойдутся победители полуфинальных матчей Франция и Хорватия. Макрон ранее заявлял, что намерен лично поболеть за команду своей страны вместе с первой леди.

О своем желании приехать на финал мундиаля также сообщила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Такое заявление она сделала сразу после победы сборной своей страны над командой Англии.