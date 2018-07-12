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В Самаре собираются проводить пляжные вечеринки и карнавал с участием жителей Бразилии
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В Самаре собираются проводить пляжные вечеринки и карнавал с участием жителей Бразилии 

63.ru 3 часа назад
Властям Самары и области не удалось реализовать всю запланированную для чемпионата мира по футболу программу развлечений. Но отдельные идеи чиновники планируют реализовать после его завершения.
— Например, дискотеки на пляже. Мы никогда их не проводили. Думали сделать во время ЧМ, но побоялись перетянуть людей с территории фестиваля болельщиков. Рассматриваем возможность организовать их позднее. Также есть идея проведения бесшумной дискотеки, — сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
Традиционными хотят сделать карнавальные шествия на улице Куйбышева. Причем присоединиться к ним планируют и жители Бразилии.
— К нам приезжали представители посольства Бразилии. Им понравился наш карнавал. Поэтому они обратились к губернатору, чтобы сделать этот карнавал постоянным. Причем с участием бразильцев, — рассказал Александр Фетисов.
Всего за время чемпионата мира по футболу в Самаре прошли шесть карнавальных шествий. Первое провели в преддверии матча Россия — Уругвай. 63.ru показывал шествие в формате live. А 27 числа на Куйбышева прошел танцевальный парад. 63.ru вел онлайн-трансляцию с места событий.
Перед матчем сборных Бразилии и Мексики организовали карнавал. В нем приняли участие девушки в перьях, уличный театр, оркестр и барабанщики. Последние шествия сделали в стиле диско.
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