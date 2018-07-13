Волейбол, теннис и регби: в Самаре пройдет фестиваль пляжных видов спорта

Для спортсменов выделили 20 площадок

В среду, 18 июля, в областной столице стартует фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest». Об этом сообщили в мэрии города.

— В течение пяти дней на набережной Волги пройдут состязания по волейболу, теннису, футболу и регби. В играх примут участие как профессионалы, так и спортсмены-любители разного возраста. Для них подготовили 20 полей, — пояснили в городской администрации. — Призовой фонд чемпионата — 1 500 000 рублей.

В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов со всей России. Судить матчи будут профессиональные рефери.

— С 18 июля по 20 июля на набережной пройдут турниры по пляжному волейболу и теннису. Но официально фестиваль откроется в субботу, 21 июля, в 10:00. В этот же день пройдут первые игры соревнований по пляжному футболу и регби. Финалистов и победителей наградят в воскресенье, 22 июля, в 17:00, — рассказали в мэрии.

В перерыве между играми все желающие смогут выиграть призы и подарки от спонсоров и организаторов. Кроме того, профессиональные волейболисты Тарас Мыськив и Руслан Даянов проведут мастер-классы.

Независимо от итогов состязаний, все участники получат на память форму и сувениры от партнеров фестиваля.