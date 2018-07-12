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Андрей Каряка: «Не скажу, что шумиха вокруг Виды возникла на ровном месте»
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Андрей Каряка: «Не скажу, что шумиха вокруг Виды возникла на ровном месте» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Экс-хавбек сборной России Андрей Каряка поделился мнением относительно поступка хорватского футболиста Домагоя Виды, высказавшегося в видеороликах в поддержку Украины после победы над национальной командой России в четвертьфинале чемпионата мира (2:2, 4:3 пен.).
— Спокойно отнесся к политической шумихе, — заявил Каряка. — Не скажу, что она возникла на ровном месте. Один-два человека высказались, но все это вылилось в скандал. Вида долго играл на Украине, там у него друзья. Извинился, какие проблемы. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, «Лужники»).
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)
Франция — Хорватия
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