«Ротор» показал болельщикам новую форму футболистов

На предсезонной встрече с волгоградскими болельщиками руководство ФК «Ротор» познакомило их с новыми игроками и продемонстрировало три варианта новой формы.

Как сообщает пресс-служба «Ротора», основной формы не будет, все три варианта игровые. Болельщики чуть позже смогут купить себе похожие футболки.

На встрече с фанатами руководство клуба также рассказало, что 1 сентября планируется открытие собственной школы «Ротора», которая будет готовить футболистов для ФК.