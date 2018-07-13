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«Ротор» показал болельщикам новую форму футболистов
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«Ротор» показал болельщикам новую форму футболистов 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
На предсезонной встрече с волгоградскими болельщиками руководство ФК «Ротор» познакомило их с новыми игроками и продемонстрировало три варианта новой формы.
Как сообщает пресс-служба «Ротора», основной формы не будет, все три варианта игровые. Болельщики чуть позже смогут купить себе похожие футболки.
На встрече с фанатами руководство клуба также рассказало, что 1 сентября планируется открытие собственной школы «Ротора», которая будет готовить футболистов для ФК.
Главный тренер команды Роберт Евдокимов заявил, что команду ждет серьезная и кропотливая работа. «Все игроки, которые сейчас готовятся к старту сезона, тренерский штаб устраивают. У нас было короткое межсезонье и еще есть небольшие проблемы, но мы намерены с первых туров добиваться положительных результатов», — отметил он.
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