Волгоградский ФК «Ротор» подписал контракты с еще тремя спортсменами 

Руководство волгоградского ФК «Ротор» договорилось о подписании контрактов с еще тремя игроками — 21-летним вратарём Дмитрием Зорниковым, 24-летними полузащитником Владимиром Лобкарёвым и нападающим Камилем Муллиным. Кроме того, ряды клуба пополнил новый врач.
Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, Владимир Лобкарёв родом из Новороссийска, является воспитанником краснодарского ФК «Кубань», в составе которого провел 75 матчей и забил 11 мячей.
Дмитрий Зорников родом из Бадашихи, ранее играл за подмосковный клуб «Химки».
Камиль Муллин родом из Москвы. Воспитанник школы «Смена». Играл за «Локомотив», «Рубин», «Сокол» и «Нефтехимик». Прошлый сезон провел в «Тюмени». Выступал за молодежную сборную России (U-21). Новый 52-летни врач Евгений Гуськов приехал в Волгоград из Воронежа. Работал в «Факеле», «Химках», хабаровском «СКА», казанском «Рубине» и владивостокском «Луче».