Волгоградский ФК «Ротор» подписал контракты с еще тремя спортсменами

Руководство волгоградского ФК «Ротор» договорилось о подписании контрактов с еще тремя игроками — 21-летним вратарём Дмитрием Зорниковым, 24-летними полузащитником Владимиром Лобкарёвым и нападающим Камилем Муллиным. Кроме того, ряды клуба пополнил новый врач.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, Владимир Лобкарёв родом из Новороссийска, является воспитанником краснодарского ФК «Кубань», в составе которого провел 75 матчей и забил 11 мячей.

Дмитрий Зорников родом из Бадашихи, ранее играл за подмосковный клуб «Химки».