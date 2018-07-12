Руководитель столичного Департамента спорта и туризма рассказал, сколько туристов посетили Москву с начала ЧМ-2018

Этим летом Москва, пожалуй, стала одним из самых популярных городов мира! Еще бы! Здесь проводятся важнейшие матчи чемпионата мира по футболу. Руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев рассказал, что с начала чемпионата мира по футболу российскую столицу посетили более трех млн туристов. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва».

«В Москве осталось сыграть один матч — матч финала ЧМ. За этот период Москва стала самым популярным городом, наш город посетили более 3 млн туристов — это люди, которые останавливались более чем на сутки. Из них 1,2 млн — туристы из дальнего зарубежья: пятерка лидеров — это Китай, США, Германия, Голландия, Франция. Отели во время ЧМ были практически заполнены», — сказал Н. Гуляев.

Он также отметил, что фан-зону на Воробьевых горах с начала ЧМ посетили почти 1,7 млн человек. К слову, больше всего болельщиков собралось на столичных фан-зонах (на некоторое время была открыта еще одна фан-зона — возле стадиона «Спартак») в день проведения матча Россия-Хорватия, 7 июля. Обе площадки посетили более 220 тысяч человек.