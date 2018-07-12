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Андрей Каряка: «Смолов переоценил свои возможности»
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Андрей Каряка: «Смолов переоценил свои возможности» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Экс-полузащитник сборной России Андрей Каряка прокомментировал промах нападающего национальной команды Федора Смолова в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).
— Думаю, он хотел пробить посередине, но у него удар не получился. Чтобы так ударить, нужно быть психологически готовым к этому, а Смолов переоценил свои возможности на тот момент. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Смолов принял участие в 5 матчах на чемпионате мира и не отметился результативными действиями.
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