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Вологжане пробегут по исторической части города
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Вологжане пробегут по исторической части города 

Официальный сайт Администрации города Вологды 3 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
9 сентября пройдет второй полумарафон «Бегущая Вологда». Он соберет любителей бега со всей России. Они смогут показать свои силы на разных дистанциях и полюбоваться достопримечательностями.
Место старта и финиша — Кремлевская площадь. В забеге могут принять участие профессиональные спортсмены, а также любители бега старше 14 лет. Участникам предстоит сразиться на дистанциях в 3, 10 и 21,1 км. Для детей предусмотрена своя дистанция в 500 м.
Чтобы стать частью спортивного события, все желающие должны зарегистрироваться на сайте мероприятия. Организаторами забега выступили Вологодский спортивный союз при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Вологодской области и Администрации города Вологды.
В прошлом году на старт полумарафона вышли более 400 человек. Забег по исторической части Вологды прошел в рамках проекта «Серебряное ожерелье». Вологда была первым городом, где состоялся подобный массовый полумарафон.
В этом году география участников расширится, к проекту присоединятся Великий Новгород и Псков.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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