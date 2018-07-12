Челябинские смельчаки готовятся к «Гонке героев»

Челябинцам предлагают бросить себе вызов и принять участие в «Гонке героев». Массовый забег с преодолением полосы препятствий состоится 4 августа на чебаркульском полигоне. Участникам предстоит преодолеть 10 километров с 33 испытаниями. В этом году на дистанции впервые установят 6-метровую горку «Эверест», наклонный рукоход и переправу по горизонтальной сетке. Попробовать свои силы могут как профессиональные спортсмены, так и любители.

— «Гонка Героев» дарит каждому желающему возможность снова окунуться в детство, но уже по-взрослому: «прыгнуть в бездну» или «родиться заново». И опытные спортсмены, и новички, решившие преодолеть полосу препятствия проекта, смогут испытать всю полноту командной игры и поддержки товарищей, — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Отдельную полосу приготовили для детей. Ее длина всего 600 метров, включающая 10 препятствий. Для зрителей обустроят фан-зону с развлечениями. Предположительно, в этом году на «Гонку» приедут около 3000 человек. А записаться можно здесь.