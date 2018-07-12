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Участники Универсиады в Саратове поблагодарили организаторов
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Участники Универсиады в Саратове поблагодарили организаторов 

АиФ 3 часа назад
Руководитель делегации Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева, доцент кафедры физической культуры Исмаил Мусаев рассказал о впечатлениях от участия команды московского вуза в универсиаде и поблагодарил организаторов.
«Для меня это уже седьмая универсиада вузов Министерства сельского хозяйства, и вторая в Саратове. Хочу сказать, что организация соревнований здесь прекрасная, мы довольны размещением. Уже прошли соревнования по греко-римской и вольной борьбе, к судейству никаких вопросов нет.
Студентам очень понравился Саратов. Мы наслаждались прекрасной погодой, всей делегацией ходили гулять на набережную. Участники соревнований общались со своими сверстниками, а мы, преподаватели, обменивались опытом и впечатлениями между собой. Все очень понравилось», -подчеркнул Мусаев.
Руководитель делегации Орловского ГАУ Эдуард Маркин: «Саратов — очень гостеприимный город. Универсиада проходит на высоком уровне, ребята очень довольны. Места проведения соревнований по волейболу в спорткомлексе СГЮА, баскетболу — в ФОК „Звездный“ — отличные. Хорошо работают волонтеры. Знаю не понаслышке, как сложно организовывать подобные мероприятия, поэтому хочется поблагодарить за организацию соревнований Правительство области и СГАУ. В Саратове я не первый раз. И мне очень нравится гулять по местному Бродвею — проспекту Кирова, Набережной Космонавтов. Мы с ребятами уже успели поплавать в вашей красивой реке Волге».
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