Участники Универсиады в Саратове поблагодарили организаторов

Руководитель делегации Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева, доцент кафедры физической культуры Исмаил Мусаев рассказал о впечатлениях от участия команды московского вуза в универсиаде и поблагодарил организаторов.

«Для меня это уже седьмая универсиада вузов Министерства сельского хозяйства , и вторая в Саратове. Хочу сказать, что организация соревнований здесь прекрасная, мы довольны размещением. Уже прошли соревнования по греко-римской и вольной борьбе, к судейству никаких вопросов нет.

Студентам очень понравился Саратов. Мы наслаждались прекрасной погодой, всей делегацией ходили гулять на набережную. Участники соревнований общались со своими сверстниками, а мы, преподаватели, обменивались опытом и впечатлениями между собой. Все очень понравилось», -подчеркнул Мусаев.