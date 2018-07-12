Магомед Оздоев: Семак уважает партнеров по команде

«Зенит» вернул фанатов на «Петровский». Чтобы представить Семака

— «Зенит» готовится к сезону в Австрии. В горах тренироваться тяжелее? — Так многие команды проводят сборы в высокогорье. У нас уже организм привык к подобным нагрузкам, — приводит слова Оздоева Sport24. — Каждый год тренируемся в Австрии, это очень помогает в сезоне. Тренировочный процесс нравится. Все хорошо, на тренировках никто не умирает.

— Тренировки Семака сильно отличаются от того, что было при Манчини? — С Манчини я проходил только часть сборов, так что мне сложно сравнивать. Плюс, тренировочный процесс по ходу сезона все же отличается от занятий на сборах. Когда начинается недельный цикл, занятия совершенно другие. Перед сезоном упор идет на функциональную подготовку, а по ходу сезона ты поддерживаешь форму. И там уже большое внимание уделяется тактике. Так что отличия будут видны по ходу сезона. А так, у каждого тренера свой подход, свои требования.

— Три главных качества Семака как тренера? — С Сергеем Богдановичем мы только начали работать. Хотя я его знал и до назначения в «Зенит». Пересекались и в сборной, и на футбольном поле, когда он еще не завершил карьеру. Поэтому из того, что знаю, выделю уважение к партнерам по команде, к соперникам. А еще Семак очень любит работать на поле.