Почти не играть и все выиграть! Чудо-сезон Ведрана Чорлуки

Еще совсем недавно хорватский защитник Ведран Чорлука выводил московский «Локомотив» на поле с капитанской повязкой, как, в принципе, и сборную Хорватии, в которой он периодически капитанил в отборе на ЧМ-2018.

Ахиллесова пята

Так было ровно до 23 апреля 2017 года, когда в матче чемпионата России против пермского «Амкара», который уже прекратил свое существование, Ведран не получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия. Минимальный срок восстановления при такой травме составляет шесть месяцев. У возрастных игроков, таких, как Чорлука, период восстановления может затянуться даже дольше.

Так и произошло. В следующий раз на поле 32-летний защитник появился почти через год — 8 марта 2018 года в игре 1/8 финала Лиги Европы, в которой железнодорожники встречались с мадридским «Атлетико». Было видно, что Ведран не готов играть на сто процентов. Ему сильно не хватало резкости и скорости.

Всего в сезоне 2017/18 за «Локомотив» он вышел на поле в 8 матчах, отыграв 662 минуты. Он потерял капитанскую повязку, которая перешла к российскому полузащитнику Игорю Денисову

Лидер в раздевалке

Несмотря на эти злоключения, Ведран получил вызов в сборную Хорватии на товарищеские матчи. К тому моменту он уже успел впервые в карьере стать чемпионом России с «Локомотивом».

В сборной Чорлука был игроком основы во встречах с Перу, Мексикой, Бразилией и Сенегалом и весьма неплохо себя проявил, заслужив место в окончательной заявке на чемпионат мира по футболу в России.

Правда, теперь все изменилось. Первый матч группового этапа, в котором Хорватия в отличном стиле обыграла Нигерию, Ведран полностью провел на скамейке. Во второй встрече Хорватия сенсационно разгромила Аргентину, а Ведрана выпустили на поле на одну минуту. Даже этого времени ему хватило, чтобы отличиться — получить предупреждение. Единственным пока матчем на ЧМ, который Чорли начал с первых минут и отыграл полностью, стала ничего не решающая игра с Исландией.

Важно понимать, что Чорлука наверняка был бы в команде, даже если не имел бы шанса появиться на поле. Он — один из лидеров в раздевалке, душа и сердце команды, каким был и в «Локомотиве».

Дальше была стадия плей-офф. 1/8 финала против Дании Ведран полностью просмотрел со скамейки. В четвертьфинале с Россией Ведрана выпустили уже в дополнительное время, но только из-за того, что травмированный Шиме Врсалько не мог продолжить встречу. В полуфинальном матче с Англией Чорлука тоже послужил своей команде. За пять минут до финального свистка он сменил травмированного Марио Манджукича

Впереди финал. Первый в истории Хорватии. В финале может случиться все, что угодно — даже хорваты могут победить. Это — чудо-сезон для всей «шашечной» сборной. Но для Чорлуки он вообще особенный — почти не играть и иметь возможность выиграть два титула. Невероятно!

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По материалам: www.sovsport.ru