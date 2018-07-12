Футболисты и тренер сборной Хорватии 1998 года приглашены на финал ЧМ-2018

Хорватский футбольный союз пригласил бронзовых призеров чемпионата мира 1998 года на финальный матч чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС

"Хорватский футбольный союз приглашает на финальный матч против сборной Франции, который будет сыгран в ближайшее воскресенье в Москве, всю национальную команду 1998 года вместе с тренером Мирославом Блажевичем", — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Накануне хорватская команда впервые в истории вышла в финал мирового первенства по футболу, где встретится с Францией.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетит финал чемпионата мира по футболу 2018 года в России.