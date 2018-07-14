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Фан-зона у Эйфелевой башни и футбольные шаржи: Париж готовится к финалу ЧМ
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Фан-зона у Эйфелевой башни и футбольные шаржи: Париж готовится к финалу ЧМ 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Совсем немного остается до главного спортивного события месяца, а для кого-то и четырех лет — финала чемпионата мира по футболу в Москве. На этот раз он — европейский: кубок FIFA увезут с собой Франция или Хорватия. Об активности болельщиков на московских улицах уже сказано-пересказано, а вот как готовятся поддерживать своих там? Во Франции победа национальной сборной может стать продолжением празднования Дня взятия Бастилии.
Париж. Марсово поле. Где как ни здесь, в самом сердце страны, у Эйфелевой башни, поддерживать национальную команду! Специально для финального матча мэрия французской столицы готовит фан-зону. За трансляцией из Москвы будут следить 90 тысяч человек. Для них уже монтируют экраны. Самые нетерпеливые выбирают места получше.
Кевин с семейством — из провинции Эльзас — проехали 500 километров до Парижа, чтобы поддерживать своих в финальной битве.
"Поехать в Москву, конечно, было бы великолепно, посмотреть футбол на стадионе… Но даже если мы дома, наша команда знает, что мы всегда стоим за нее горой и болеем", — признается Кевин.
Над петухом — негласным символом Французской Республики — одна звезда: лишь единожды сборная выигрывала чемпионат мира. 15 июля есть все шансы успех повторить. Примечательно, что форму национальной команды разбирают параллельно с ее продвижением на турнире.
"Гризман, Мбаппе — их чаще всего спрашивают. Чем дальше команда проходила, тем больше мы продавали. Сейчас раскупают по 50 футболок в день — это, наверное, раз в пять больше, чем до чемпионата. И покупают не только французы, туристы тоже за нас", — рассказал владелец одного из магазинов.
Да и из сборная, кстати, самая интернациональная на турнире. В составе — 23 игрока, 17 из них не этнические французы — в основном с африканскими корнями. Гипотетически они могли играть за сборные Гвинеи, Того, Анголы, откуда их родители уезжали в Европу, но превратились бы они там в таких же суперзвезд, которых из них сделала французская футбольная школа?
"Во Франции очень внимательно отбирают детей в футбольных школах, смотрят на их природные данные и потом развивают. Мы сочетаем тактику с физической подготовкой, чтобы у нас были креативные атлеты", — рассказал Руи Патака, спортивный директор футбольного клуба.
И статистика слова тренера подтверждает. Сборная Франции — физически самая мощная команда чемпионата, лидер в силовой борьбе и в тактике не промах. Она — в финале.
Быть в футбольном тренде сейчас выгодно. На Монмартре шаржи с игроками разлетаются в один миг. Правда, кто победит, один из художников не загадывает. Это сложный выбор для хорвата, который двадцать лет живет и рисует во Франции. «Я — хорват из Франции и буду болеть за красивый футбол. Пусть команды подарят нам зрелище», — признается художник.
На листе, конечно, видна недосказанность. Рука не решилась вывести счет напротив дорогих сердцу команд. Финальные штрихи — за футболистами.
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