Финальный матч ЧМ-2018 будет транслироваться на экране у Эйфелевой башни

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Франции и Хорватии будет транслироваться в Париже на гигантском экране, установленном у Эйфелевой башни. Об этом сообщает ТАСС.

Как информирует дирекция Общества эксплуатации Эйфелевой башни, в день финального матча доступ туристов на объект будет закрыт по указанию полиции.

Финал мирового первенства состоится на стадионе «Лужники» 15 июля.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.