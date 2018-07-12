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Финальный матч ЧМ-2018 будет транслироваться на экране у Эйфелевой башни
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Финальный матч ЧМ-2018 будет транслироваться на экране у Эйфелевой башни 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Франции и Хорватии будет транслироваться в Париже на гигантском экране, установленном у Эйфелевой башни. Об этом сообщает ТАСС.
Как информирует дирекция Общества эксплуатации Эйфелевой башни, в день финального матча доступ туристов на объект будет закрыт по указанию полиции.
Финал мирового первенства состоится на стадионе «Лужники» 15 июля.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о предстоящих встречах главы государства с иностранными гостями, которые намерены прибыть в Москву на финал чемпионата мира.
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