У Академии им. Коноплева критическое состояние? Отвечает тренер

Тренер академии футбола имени Коноплева Игорь Кечаев прокомментировал ситуацию с дальнейшим существование футбольной школы.

Ранее на сайте структуры появилось объявление с просьбой о финансовой помощи. На просьбу откликнулись 24 человека, а общая сумма пожертвований составила 10 700 рублей.

— Академия, конечно, продолжит существование, поскольку находится на финансировании у министерства спорта Самарской области, на данный момент нашими проблемами озабочены глава области Дмитрий Азаров и министр спорта области Дмитрий Шляхтин , — говорит Кечаев. — Месяц назад они были поставлены в известность о сложившейся ситуации, 3 недели назад было принято решение о замене футбольного поля в академии в этом году, также областное руководство запросило у академии смету на отопительную систему и на закупку новых автобусов. Сейчас просто нужно восстановить материально-техническую базу, в остальном у нас все в порядке.

— Предложения о помощи от спонсоров или меценатов не поступали?

— Понятно, что бюджет есть бюджет, приходится сталкиваться с некоторыми трудностями. Хотелось бы обратиться за поддержкой к коммерческим организациям, но, например, в "АвтоВАЗе" нам сказали, что сейчас возможности помочь нет. Было бы здорово, если бы представители крупных предприятий обратили на нас внимание.

Последнее, что хотелось бы сказать — здорово, что воспитанники нашей сборной так успешно выступили на ЧМ-2018. При правильном подходе к работе мы в будущем можем воспитать еще больше Кутеповых, Дзагоевых и Зобниных. (Иван ТОРОПЦЕВ)