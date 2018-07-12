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У Академии им. Коноплева критическое состояние? Отвечает тренер
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У Академии им. Коноплева критическое состояние? Отвечает тренер 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Тренер академии футбола имени Коноплева Игорь Кечаев прокомментировал ситуацию с дальнейшим существование футбольной школы.
Ранее на сайте структуры появилось объявление с просьбой о финансовой помощи. На просьбу откликнулись 24 человека, а общая сумма пожертвований составила 10 700 рублей.
— Академия, конечно, продолжит существование, поскольку находится на финансировании у министерства спорта Самарской области, на данный момент нашими проблемами озабочены глава области Дмитрий Азаров и министр спорта области Дмитрий Шляхтин, — говорит Кечаев. — Месяц назад они были поставлены в известность о сложившейся ситуации, 3 недели назад было принято решение о замене футбольного поля в академии в этом году, также областное руководство запросило у академии смету на отопительную систему и на закупку новых автобусов. Сейчас просто нужно восстановить материально-техническую базу, в остальном у нас все в порядке.
— Предложения о помощи от спонсоров или меценатов не поступали?
— Понятно, что бюджет есть бюджет, приходится сталкиваться с некоторыми трудностями. Хотелось бы обратиться за поддержкой к коммерческим организациям, но, например, в "АвтоВАЗе" нам сказали, что сейчас возможности помочь нет. Было бы здорово, если бы представители крупных предприятий обратили на нас внимание.
Последнее, что хотелось бы сказать — здорово, что воспитанники нашей сборной так успешно выступили на ЧМ-2018. При правильном подходе к работе мы в будущем можем воспитать еще больше Кутеповых, Дзагоевых и Зобниных. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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