Красноярские спасатели за сутки вытащили из ванны двух полных людей

Работники КГТУ «Спасатель» дважды за сутки выезжали на необычные вызовы. Сначала помощь потребовалась мужчине с большим весом, который самостоятельно не могу вылезть из ванны. Затем спасатели вынимали из ванны женщину, у которой тоже большой вес и она не могла справиться с такой же проблемой.

Подобные вызовы для спасателей не редкость. В последние годы в стране растет число полных людей. А ванна для многих больных людей становится своеобразной ловушкой. Поэтому они и прибегают к помощи спасателей.