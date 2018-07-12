Ещё
Красноярские спасатели за сутки вытащили из ванны двух полных людей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярские спасатели за сутки вытащили из ванны двух полных людей 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Работники КГТУ «Спасатель» дважды за сутки выезжали на необычные вызовы. Сначала помощь потребовалась мужчине с большим весом, который самостоятельно не могу вылезть из ванны. Затем спасатели вынимали из ванны женщину, у которой тоже большой вес и она не могла справиться с такой же проблемой.
Подобные вызовы для спасателей не редкость. В последние годы в стране растет число полных людей. А ванна для многих больных людей становится своеобразной ловушкой. Поэтому они и прибегают к помощи спасателей.
АиФ Красноярск: последние новости
«Енисей» идёт против. Кто затеял в Красноярске «дорожные войны»? Красноярский ФК «Енисей» первый домашний матч в РФПЛ проведёт 2 сентября Игра для всех. Детский тренер о футболе, чемпионате мира и проблемах спорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ103
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ342
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение