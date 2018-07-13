Кевин Андерсон — Джон Изнер. Прогноз и ставка Михаила Самохина

Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Кевин Андерсон Джон Изнер Открытого чемпионата Великобритании.

«Весь теннисный мир содрогнулся от поражения Федерера. Букмекеры до последнего вели Роджера фаворитом турнира. Но случилось то, что случилось. А случилось недовольство своей игрой. Андерсон, сделавший первый брейк, по совместительству первый пойнт на подаче Роджера на турнире, почувствовал подъем сил. Роджер же, напротив, стал играть коротко и с ошибками. После нереализованного брейкпойнта расстановка сил и вовсе поменялась. Кевин играл на подъеме, Роджер — на спаде, и это стало главной причиной поражения.

Андерсон прилично атаковал с хавкорта, достойно работал и справа, и слева. У рослого южноафриканца нет недостатка в движении. Немного грязнее его игра, нежели у Изнера, но стоит учитывать, что он играл против лучшего игрока на траве. В прошлом сезоне Кевин добрался до финала US Open, поэтому игра в полуфинале Уимблдона для него не что-то невообразимое. Больше меня в этой истории радует факт, что после того достижения теннисные школы в Южной Африке оказались переполнены. Это отличная мотивация. Хоть он уже и лет восемь тренируется в США, но гражданства не менял.

С Джоном они давние знакомые. С 2008 года спортсмены скрещивают ракетки, и чаще выходил победителем Изнер. Сейчас игра на мэйджоре, что для обоих очень важно. Ставка на тотал тайбрейков не лишена смысла. Возможно, будет и тотал бит, если инициативу не захватит Джон. Ребята будут играть от подачи, выжидая ошибку и контратакуя с хавкорта и у сетки.

Если Андерсон знает рецепт быстрой релаксации, ему им обязательно стоит воспользоваться. Он сыграл тяжелейший матч, да и провел на кортах Лондона на два часа больше. Считаю его заряда от победы должно хватить еще минимум на одну».