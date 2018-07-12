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Захар Арзамасцев: Не настолько сильно люблю футбол, чтобы куда-то пойти и поорать
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Захар Арзамасцев: Не настолько сильно люблю футбол, чтобы куда-то пойти и поорать 

Советский спорт 3 часа назад
— Смотрели полуфинал Англии с Хорватией? — Да, смотрел. Я ни за кого не болел, потому что поддерживаю Францию на этом чемпионате. Мне было без разницы, кто выиграет.
— В финале у Хорватии нет шансов? — Это такой чемпионат мира, тяжело что-то предсказать. Он столько сюрпризов сделал, даже загадывать не стоит.
— Как вам сборная России? — Молодчики! Очень сильно обрадовали, не ожидал от них такого, да и вся страна не ожидала. Очень рад за наших футболистов.
— Где смотрели матч Россия — Испания? — В родном Новокузнецке собрались дома вместе с родными и смотрели игру.
— Гуляли потом по улице? — Нет, я не настолько сильно люблю футбол, чтобы куда-то мог пойти и поорать или начать сигналить из машины.
— Почему не поехали на чемпионат мира как зритель? — У меня сборы были, четыре недели работал, поэтому не было времени. После этого приехал в Новокузнецк, а потом вернулся сюда. Хотелось съездить, но не получилось.
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