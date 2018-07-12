Захар Арзамасцев: Не настолько сильно люблю футбол, чтобы куда-то пойти и поорать

— Смотрели полуфинал Англии с Хорватией? — Да, смотрел. Я ни за кого не болел, потому что поддерживаю Францию на этом чемпионате. Мне было без разницы, кто выиграет.

— В финале у Хорватии нет шансов? — Это такой чемпионат мира, тяжело что-то предсказать. Он столько сюрпризов сделал, даже загадывать не стоит.

— Как вам сборная России? — Молодчики! Очень сильно обрадовали, не ожидал от них такого, да и вся страна не ожидала. Очень рад за наших футболистов.

— Где смотрели матч Россия — Испания? — В родном Новокузнецке собрались дома вместе с родными и смотрели игру.

— Гуляли потом по улице? — Нет, я не настолько сильно люблю футбол, чтобы куда-то мог пойти и поорать или начать сигналить из машины.

— Почему не поехали на чемпионат мира как зритель? — У меня сборы были, четыре недели работал, поэтому не было времени. После этого приехал в Новокузнецк, а потом вернулся сюда. Хотелось съездить, но не получилось.