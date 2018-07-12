Никитин: сбоев и недоработок в организации ЧМ в Нижнем Новгороде не зафиксировано

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Сбоев и недоработок в организации чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде зафиксировано не было. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа турнира, игра 1/8 финала и четвертьфинал.

"Чемпионат мы провели с честью, никаких сбоев и недоработок зафиксировано не было. Это не только мое мнение. Представители делегаций тех стран, чьи команды выступали на стадионе «Нижний Новгород», дали исключительно высокие оценки организации матчей. 1 июля Нижний Новгород посетила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая также очень положительно отозвалась об уровне подготовки страны в целом и Нижнего Новгорода в частности", — сказал Никитин.

"В ходе чемпионата составлялись различные рейтинги городов-организаторов, — продолжил врио губернатора Нижегородской области. — В каждом из них Нижний Новгород занимал высокие позиции. Мы тщательно анализировали информационное освещение матчей, в среднем после игры выходило более тысячи сообщений в СМИ, несколько десятков тысяч упоминаний в социальных сетях. Очень много позитива, мы рассчитываем, что этот положительный облик города скажется на росте туристического потока".

Чемпионат мира завершится 15 июля.