Врио губернатора: «Нижний Новгород» должен выйти в РФПЛ в ближайшие два сезона

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» должен решить задачу выхода в Российскую футбольную премьер-лигу в ближайшие два года. Об этом ТАСС заявил временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, игра 1/8 финала и четвертьфинал.

"Конечно, перед регионом стоит задача — иметь достойное представительство в РФПЛ. К этому нас обязывает и серьезная спортивная инфраструктура, и ожидания нижегородцев. Мощная поддержка была на тестовых матчах, надеюсь, чемпионат мира еще больше повысил интерес жителей региона к футболу. Надо ставить перед собой амбициозные цели, думаю, один или два года — вполне реальный срок для того, чтобы клуб «Нижний Новгород» вошел в футбольную элиту страны", — сказал Никитин.

Футбольный клуб «Олимпиец», основанный в июне 2015 года, с лета 2018-го носит название «Нижний Новгород». В прошлом сезоне «Олимпиец» занял 12-е место в первенстве ФНЛ. В первом туре сезона-2018/19, который стартует 17 июля, «Нижний Новгород» сыграет на выезде с саранской «Мордовией». Первый домашний матч нынешнего сезона в ФНЛ клуб проведет 22 июля в Нижнем Новгороде уже на новом стадионе, построенном к чемпионату мира.