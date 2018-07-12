Ино заявил, что если UCI не может наказать Фрума, то это должны делать гонщики

Пятикратный победитель «Тур де Франс» француз Бернар Ино заявил, что не жалеет о своём призыве к бойкотировать престижную веломногодневку в связи с допуском к соревнованиям британского гонщика команды Sky Криса Фрума

«Я не жалею о своих словах. Всё, о чём я говорил, остаётся в силе. Если федерация не может наказать Фрума, это должны делать гонщики. Но если другие спортсмены не видят ничего плохого в обманщиках на старте гонки, то это их проблемы», — приводит слова Ино Yahoo Sport.

В декабре 2016 года Международный союз велосипедистов (UCI) уведомил Фрума о потенциальном нарушении антидопинговых правил. В его допинг-пробе, взятой во время веломногодневки «Вуэльта», было выявлено превышенное содержание сальбутамола.

Британец не был отстранён от соревнований и в мае 2018 года одержал победу на «Джиро д'Италия».

Позднее дело Фрума было закрыто.

По итогам пяти этапов «Тур де Франс» Фрум занимает 15— е место в генеральной классификации с отставанием в 57 секунд от лидирующего бельгийца Грега ван Авермата из BMC.

Ранее сообщалось, что UCI запретил употребление спортсменами трамадола в соревновательный период.