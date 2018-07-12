Депутат Драпеко назвала нормой отсутствие «страшных жаб» в порнографии

В съемках фильмов для взрослых участвуют красивые женщины, а не «страшные жабы» — это норма, считает зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко

«У нас вообще порнография законом запрещена, производство порнографии. Но то, что порнографы используют красивых женщин, а страшные жабы их меньше интересуют, это тоже норма», — сказала Драпеко радиостанции «Говорит Москва» во время обсуждения вероятности, что «самая красивая болельщица ЧМ» Наталья Немчина является актрисой фильмов для взрослых.

Также Драпеко отметила, что заявление ФИФА о том, что сексизм является большей проблемой ЧМ-2018, чем расизм и гомофобия, — это попытка «высосать проблему из пальца». «Этой проблемы просто нет. Наши женщины — кто их обидит, тот три дня не проживет. Наши тетки могут вполне защитить себя сами, без ФИФА», — сказала она.

Ранее в четверг глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки попросил телекомпании, транслирующие футбольные матчи, уделять меньше внимания красивым болельщицам во время прямых включений с чемпионата мира.

На первом матче сборной России одной из самых красивых болельщиц чемпионата мира была признана Наталья Немчинова. Однако позже СМИ узнали в ней актрису фильмов для взрослых.