Лора Блан: у французов больше шансов победить

Бывший тренер сборной Франции, чемпион мира 1998 года Лоран Блан высказал своё мнение по поводу будущей битвы «трёхцветных» с хорватской дружиной за кубок ЧМ-2018. Несмотря на свой прогноз он отметил, что лучше не забегать вперёд, «всё покажет игра».

«У нас есть хорошие шансы выиграть чемпионат. Они немного выше хорватских, но всё покажет игра. Давайте, просто дождёмся её», — сказал он журналистам в рамках «Суперкубка Легенд».

Масштабное мероприятие проходит в столице с 10 по 13 июля. В Москву съехались команды из Германии, Китая, Португалии, Франции, Италии, а также легендарные футболисты — «Герои прошлого, Легенды настоящего».

Финальный матч пройдёт 15 июля на стадионе «Лужники».