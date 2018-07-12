Мостовой: хотел бы пройти путь футболиста заново

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о желании пройти путь игрока заново.

«Хотел бы я пройти путь футболиста заново? Да, хотел бы. Думаю, не оставил бы всё как есть. Трудно сравнивать нынешнее время с нашим, всё-таки очень сильно отличается отношение к футболу и игрокам. Взять бы и перенести карьеру на 15 лет — на сегодняшнее время. Было бы Мостовому сегодня 28 лет — вот этого я хотел бы», — сказал Мостовой.