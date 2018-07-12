Мостовой: хотел бы пройти путь футболиста заново 

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о желании пройти путь игрока заново.
«Хотел бы я пройти путь футболиста заново? Да, хотел бы. Думаю, не оставил бы всё как есть. Трудно сравнивать нынешнее время с нашим, всё-таки очень сильно отличается отношение к футболу и игрокам. Взять бы и перенести карьеру на 15 лет — на сегодняшнее время. Было бы Мостовому сегодня 28 лет — вот этого я хотел бы», — сказал Мостовой.
Мостовой в период с 1986 по 2005 год выступал за такие клубы, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес». С 1990 по 1991 год игрок вызывался в сборную СССР, с 1992 по 2004-й — в сборную России.