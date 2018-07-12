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СМИ: «Челси» уволил Конте
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СМИ: «Челси» уволил Конте 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Антонио Конте отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси».
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По данным издания, вместе с итальянцем тренерский штаб «синих» покинули и его помощники.
Также отмечается, что руководство «Челси» должно выплатить 48-летнему специалисту около 9,5 миллиона фунтов стерлингов за досрочное расторжение контракта.
Конте возглавлял лондонцев с 2016 года и привел к победе в АПЛ в сезоне 2016-2017. По итогам прошлого сезона команда не сумела пробиться в Лигу чемпионов, заняв пятое место.
Напомним, ранее сообщалось о том, что новым главным тренером «Челси» станет Маурицио Сарри.
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