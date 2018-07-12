Шарапова в списке 50 самых стильных спортсменов планеты. Неймар и Роналду тоже в теме

Sports Illustraded опубликовал список 50 самых стильных спортсменов мира за 2018 год. Семь экспертов в области моды, креатива и спорта отдали первое место звезде американского футбола Оделлу Бекхэму-младшему. «Даже готовясь к танцам в средней школе, игрок „Нью-Йорк Джайентс“ находил способ выделиться» — пишет о Бекхэме один из самых популярных спортивных журналов США. Если заглянуть в Инстаграм Оделла, на который прямо сейчас подписано почти 11 миллионов человек, выбор Sports Illustraded становится очевидным — с чувством стиля у этого парня действительно все в порядке.

Все остальным спортсмены, попавшие в топ-50, были разделены на 9 категорий: «Все звезды», «Выделяющиеся», «Трендсеттеры», «Дизайнеры», «Уличные», «Вечные», «Дикие», «Сникерхеды», «Восходящие». Sports Illustraded включил в рейтинг только одну спортсменку из России, ей стала Мария Шарапова , которая вполне логично оказалась в категории «Все звезды». «Пятикратная победительница турниров „Большого шлема“ всегда представляет современный шикарный стиль, легко смешивая классические, повседневные и элегантные вещи», — считают в американском журнале.

Другие звезды, попавшие в ТОП-50 самых красивых спортсменов планеты:

Неймар, футбол

Дуэйн Уэйд, баскетбол

Пи-Кей Суббан, хоккей