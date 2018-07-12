Оздоев: «Период адаптации в „Зените“ у меня уже прошел» 

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, привыкла ли его семья к Санкт-Петербургу, и поведал о непростом начале карьеры в новой команде. 25-летний футболист перешел в стан сине-бело-голубых в феврале 2018 года.
«В Санкт-Петербурге пока привыкаем. Погода для нас очень тяжелая — мы же южане. В Питере очень сырой климат. Окончательно оценить Петербург получилось только сейчас, когда вернулся из отпуска. Погода как раз была хорошая. Так что уже почти адаптировался.
Пока ни одному игроку не обеспечено место в основном составе. Сейчас проведем сборы, а дальше будет видно. Период адаптации у меня уже прошел. Хотя поначалу было тяжело. Да и после игры с «Краснодаром» у меня была травма, из-за которой не мог нормально выкладываться, тренировался через боль. Сейчас чувствую себя отлично», — рассказал Оздоев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Владимиром Колосом.