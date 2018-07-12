Ещё
Оздоев: «Период адаптации в „Зените“ у меня уже прошел»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оздоев: «Период адаптации в „Зените“ у меня уже прошел» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, привыкла ли его семья к Санкт-Петербургу, и поведал о непростом начале карьеры в новой команде. 25-летний футболист перешел в стан сине-бело-голубых в феврале 2018 года.
«В Санкт-Петербурге пока привыкаем. Погода для нас очень тяжелая — мы же южане. В Питере очень сырой климат. Окончательно оценить Петербург получилось только сейчас, когда вернулся из отпуска. Погода как раз была хорошая. Так что уже почти адаптировался.
Пока ни одному игроку не обеспечено место в основном составе. Сейчас проведем сборы, а дальше будет видно. Период адаптации у меня уже прошел. Хотя поначалу было тяжело. Да и после игры с «Краснодаром» у меня была травма, из-за которой не мог нормально выкладываться, тренировался через боль. Сейчас чувствую себя отлично», — рассказал Оздоев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Владимиром Колосом.
SPORT24.ru: последние новости
«У анличан наконец-то есть состав, тактика и баланс». Хорватия - Англия: прогнозы Далич: "Мне не страшно от того, что может произойти в воскресенье" В России пропал английский болельщик. Мужчина вне связи последние 6 дней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ103
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ342
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение