Оздоев: «Период адаптации в „Зените“ у меня уже прошел»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, привыкла ли его семья к Санкт-Петербургу, и поведал о непростом начале карьеры в новой команде. 25-летний футболист перешел в стан сине-бело-голубых в феврале 2018 года.

«В Санкт-Петербурге пока привыкаем. Погода для нас очень тяжелая — мы же южане. В Питере очень сырой климат. Окончательно оценить Петербург получилось только сейчас, когда вернулся из отпуска. Погода как раз была хорошая. Так что уже почти адаптировался.