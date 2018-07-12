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Магомед Оздоев: Россия на ЧМ порадовала на 00%
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Магомед Оздоев: Россия на ЧМ порадовала на 00% 

Советский спорт 2 часа назад
— Все в восторге от сборной на ЧМ. Вы тоже? — Россия порадовала. Приятно. На сто процентов был уверен, что выйдем в плей-офф! Попалась довольно ровная группа. Да, был Уругвай с хорошим подбором футболистов, но и с ним можно играть, — приводит слова Оздоева Sport24. — Так что удивил меня только один результат — с Испанией. Ведь до чемпионата мира испанцы рвали всех. Вспомните матч с Аргентиной, где они выиграи 6:1.
Я сразу говорил: если нам попадется Португалия, ее пройдем точно. Там есть Криштиану — если его закрыть, то сборной уже нет. А у Испании очень хороший подбор футболистов. Но на чемпионате мира испанцы выступили слабо. Ниже своего уровня. И в итоге я был безумно рад, что они нам попались.
— Сборную России, в отличие от Испании, похоронили еще до чемпионата мира. — На то и жизнь журналистская такая — то осуждать, то хвалить. Я нормально к этому отношусь. Да, в какой-то момент атмосфера была негативной. Но и негатив порой дает пользу. Надо к критике нормально относиться.
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