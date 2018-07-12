Полузащитник «Зенита»: меня удивил матч сборной России с Испанией на ЧМ

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира — 2018. Слова футболиста приводит Sport24.

"Россия порадовала. Приятно. На сто процентов был уверен, что выйдем в плей-офф! Попалась довольно ровная группа. Да, был Уругвай с хорошим подбором футболистов, но и с ним можно играть.

Так что удивил меня только один результат — с Испанией. Ведь до чемпионата мира испанцы рвали всех. Вспомните матч с Аргентиной, где они выиграи 6:1", — сказал Оздоев.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Оздоев рассказал, чем отличается санкт-петербургский клуб от команд, за которые футболист выступал ранее.