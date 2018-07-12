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«Локомотив» определился с соперниками по второму предсезонному сбору
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«Локомотив» определился с соперниками по второму предсезонному сбору 

Soccer News 11 часов назад
Фото: Soccer News
Согласно сообщению на официальном сайте «железнодорожников», подопечные Юрия Сёмина сыграют с «Вольфсбергом» (13 июля), «Витессом» (17 июля) и «Акхисаром» (21 июля).
Напомним, что «Витесс» тренирует российский наставник Леонид Слуцкий.
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