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Лев Шлосберг предложил ввести награду «За верность режиму»
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Лев Шлосберг предложил ввести награду «За верность режиму» 

Псковская губерния 11 часов назад
Депутаты Псовского областного собрания на очередной приняли региональный закон «О наградах Псковской области». В законе, в частности, отмечается, что к наградам в Псковской области относятся: звание «Почетный гражданин Псковской области», медаль «За заслуги перед Псковской областью», медаль «Родительская слава Псковской области», почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», почётная грамота Псковского областного Собрания депутатов, почётная грамота Администрации Псковской области, почётные грамоты иных органов исполнительной власти области, почётные грамоты иных государственных органов области.Руководитель фракции «Яблоко» Лев Шлосберг предложил депутатам ввести в регионе новую награду — «За верность режиму». «Конкурс будет колоссальный», — заявил демократ. Коллеги предложили ему к следующей сессии подготовить проект решения, а спикер Александр Котов добавил, что для Льва Шлосберга также найдётся награда. «У вас будет несколько номинаций», — добавил Котов. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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