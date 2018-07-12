Избирком зарегистрировал Михаила Ведерникова кандидатом в губернаторы Псковской области

ПСКОВ, 12 июля. / ТАСС /. Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала кандидата на должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Это решение, члены избиркома с правом решающего голоса приняли единогласно. Председатель [областного избиркома] Михаил Иванов вручил уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидата удостоверение Михаила Ведерникова", — говорится в сообщении пресс-службы.

В избиркоме также добавили, что постановление о регистрации Ведерникова направят во все территориальные избирательные комиссии области и опубликовано в газете «Псковская правда» . Ранее сообщалось, что врио губернатора Псковской области сдал в региональный избирком документы необходимые для регистрации, в том числе листы поддержки с подписями для прохождения муниципального фильтра. За Ведерникова свои подписи поставили 116 муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111-116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.