«Челси» представит Сарри и Жоржинью в ближайшие часы

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере сообщил, что в ближайшие часы «Челси» объявит о назначении на пост главного тренера команды Маурицио Сарри и покупке полузащитника «Наполи» Жоржинью. Ранее ряд СМИ сообщили, что лондонский клуб отправил в отставку наставника Антонио Конте. Официально об этом «Челси» пока не объявил. Сарри покинул «Наполи» в конце мая. 26-летний Жоржинью в прошлом сезоне провел 39 матчей за неаполитанский клуб, забил 4 мяча и отдал столько же голевых передачах.

Jorginho is going to sign with Chelsea, confirmed! And Sarri will be the new manager on next hours 🔵✔️ #CFC #Chelsea #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 июля 2018 г.