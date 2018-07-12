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«Челси» представит Сарри и Жоржинью в ближайшие часы
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«Челси» представит Сарри и Жоржинью в ближайшие часы 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере сообщил, что в ближайшие часы «Челси» объявит о назначении на пост главного тренера команды Маурицио Сарри и покупке полузащитника «Наполи» Жоржинью. Ранее ряд СМИ сообщили, что лондонский клуб отправил в отставку наставника Антонио Конте. Официально об этом «Челси» пока не объявил. Сарри покинул «Наполи» в конце мая. 26-летний Жоржинью в прошлом сезоне провел 39 матчей за неаполитанский клуб, забил 4 мяча и отдал столько же голевых передачах.
Jorginho is going to sign with Chelsea, confirmed! And Sarri will be the new manager on next hours 🔵✔️ #CFC #Chelsea #transfers
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 июля 2018 г.
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