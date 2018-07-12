Ближний Восток собирается поразить организацией ЧМ‐2022

Государство Катар на Ближнем Востоке через четыре года хочет поразить болельщиков мундиалем. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Кубок мира ФИФА 2022 года планируют провести в декабре. Власти Катара заявляют, что это будет хорошей возможностью необычно посмотреть футбол.

Новая транспортная инфраструктура позволит туристам изучить все достопримечательности.

Отмечается, что в организации Кубка мира государство будет брать пример с Российской Федерации. Например, собираются использовать практику фан-зон и паспортов болельщиков, чтобы гости чувствовали себя комфортно.

К организации привлекут 180 экспертов, которые участвовали в чемпионатах мира.

FIFA поблагодарил Россию за чемпионат мира. По словам FIFA, организация ЧМ-2018 превзошла все ожидания.