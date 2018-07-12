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Ближний Восток собирается поразить организацией ЧМ‐2022
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Ближний Восток собирается поразить организацией ЧМ‐2022 

360tv.ru 11 часов назад
Государство Катар на Ближнем Востоке через четыре года хочет поразить болельщиков мундиалем. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Кубок мира ФИФА 2022 года планируют провести в декабре. Власти Катара заявляют, что это будет хорошей возможностью необычно посмотреть футбол.
Новая транспортная инфраструктура позволит туристам изучить все достопримечательности.
Отмечается, что в организации Кубка мира государство будет брать пример с Российской Федерации. Например, собираются использовать практику фан-зон и паспортов болельщиков, чтобы гости чувствовали себя комфортно.
К организации привлекут 180 экспертов, которые участвовали в чемпионатах мира.
FIFA поблагодарил Россию за чемпионат мира. По словам FIFA, организация ЧМ-2018 превзошла все ожидания.
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