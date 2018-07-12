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Работа в индустрии: Специалист/директор по развитию цифровых платформ UFC в России
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Работа в индустрии: Специалист/директор по развитию цифровых платформ UFC в России 

Ruvod.com 11 часов назад
Фото: Ruvod.com
Разыскивается опытный и развитый специалист в области создания сервисов или контентных платформ, который может самостоятельно предложить видение того, как UFC надо развивать контентные продукты в России в цифровой среде.
Нужен светлый, честный и профессиональный сотрудник готовый работать в быстроменяющейся и динамичной среде.
Ключевые обязанности
Формирование дорожной карты локализации и развития цифровых платформ UFC в России и странах СНГ  Отбор и локализация контента платформы — управление сроками, бюджетами, подрядчиками
Анализ конкурентной среды, ценовой и продуктовый анализ
Доработка и локализация платформ совместно с зарубежными коллегами
Ведение проекта по локализации пользовательского опыта и интерфейсов платформ
Проведение исследований и сегментация аудитории
Совместная работа с маркетинговым директором над формированием стратегии продвижения платформ, промо-акций, рекламных кампаний и т.д.
Разработка стратегии развития и тестирование механик, ценовых уровней и иных параметров по модели PPV / TVOD трансляций
Требования:
Успешный опыт создания и вывода на цифровой рынок контентных продуктов
Беглый английский язык
Высокий уровень мотивации
Самоогранизованность
Желательно знание/увлечение смешанными единоборствами (MMA)
Умение самостоятельно работать в сложных и неструктурированных условиях
Ждём ваши резюме на почту!
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