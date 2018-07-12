Работа в индустрии: Специалист/директор по развитию цифровых платформ UFC в России

Разыскивается опытный и развитый специалист в области создания сервисов или контентных платформ, который может самостоятельно предложить видение того, как UFC надо развивать контентные продукты в России в цифровой среде.

Нужен светлый, честный и профессиональный сотрудник готовый работать в быстроменяющейся и динамичной среде.

Ключевые обязанности

Формирование дорожной карты локализации и развития цифровых платформ UFC в России и странах СНГ Отбор и локализация контента платформы — управление сроками, бюджетами, подрядчиками

Анализ конкурентной среды, ценовой и продуктовый анализ

Доработка и локализация платформ совместно с зарубежными коллегами

Ведение проекта по локализации пользовательского опыта и интерфейсов платформ

Проведение исследований и сегментация аудитории

Совместная работа с маркетинговым директором над формированием стратегии продвижения платформ, промо-акций, рекламных кампаний и т.д.

Разработка стратегии развития и тестирование механик, ценовых уровней и иных параметров по модели PPV / TVOD трансляций

Требования:

Успешный опыт создания и вывода на цифровой рынок контентных продуктов

Беглый английский язык

Высокий уровень мотивации

Самоогранизованность

Желательно знание/увлечение смешанными единоборствами (MMA)

Умение самостоятельно работать в сложных и неструктурированных условиях

Ждём ваши резюме на почту!