ЦСКА хочет переименовать ледовую арену в «Парке Легенд» 

ХК ЦСКА обсуждает с владельцами ледового дворца в «Парке Легенд» вопрос о его переименовании в «ЦСКА Арену». При этом в сезоне-2017/18 «армейцы» — не единственная команда, которая будет там выступать. Свои домашние матчи там будет проводить и ”Спартак”.
«Мы будем готовы ответить на вопрос о возможном переименовании ближе к сезону. Хоккейный клуб ЦСКА обсуждает этот вопрос с организацией, которая владеет дворцом спорта», — сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович, его слова приводит.
ЦСКА за десять лет существования КХЛ трижды выигрывал регулярный чемпионат и два раза проигрывал в финале плей-офф, в том числе в прошлом сезоне «Ак Барсу». Ранее команда выступала в «ЛДС ЦСКА», и старая арена считалась едва ли не главным фактором низкой посещаемости матчей ЦСКА.
Ледовый дворец «Парк Легенд» — многофункциональный комплекс, расположенный в районе бывшего автозавода ЗИЛ в Москве. Является одним из объектов спортивно-развлекательного квартала Москвы «Парк Легенд». В 2017 арена была выкуплена Аркадием Ротенбергом у группы компаний «ТЭН». Бывшее название дворца — «ВТБ Ледовый дворец». Неофициальное название дворца — «Арена Легенд». Официальное открытие ледового дворца состоялось 26 апреля 2015 года.