ADM Raceway примет Чемпионат Московской области по картингу 

Модернизированная гоночная трасса ADM Raceway успешно прошла инспекцию РАФ и признана готовой для проведения соревнований по картингу
11 августа 2018 года ADM Raceway примет 3-й финальный этап возрожденного Чемпионата Московской области по картингу. Картингистам будет предложен вариант конфигурации трассы Sport с длиной круга 1287 метров и шириной от 9 до 14,5 метров.
16 сентября 2018 года на ADM Raceway состоится одноэтапный Кубок Московской области по картингу.
По результатам проверки трасса ADM Raceway в целом признана готовой к проведению соревнований в этой дисциплине автоспорта. В ближайшие дни сотрудники Комплекса ADM Raceway устранят полученные замечания, и трасса официально получит лицензию РАФ категории B. Такой сертификат свидетельствует, что на трассе предусмотрены все условия для проведения Первенств и Серий РАФ, Кубков России, а также иных официальных соревнований по картингу за исключением Чемпионата и Первенства России. Это первый шаг по лицензированию трассы. После приобретения соответствующего опыта ADM Raceway рассчитывает на получение сертификата с возможностью проведения соревнований самого высокого уровня. Трасса построена в соответствии с самыми современными европейскими стандартами. Удобно будет и зрителям — картинговые заезды пройдут в прямой видимости с основной трибуны автодрома и со зрительских мест на балконе Картинг-центра, пресс-центра и кафе. Чемпионат Московской Области по картингу возродился после более чем десятилетнего перерыва. В 2018 году при поддержке Комитета картинга РАФ и Федерации автоспорта Московской Области эта региональная серия была вновь включена в календарь официальных соревнований Министерства спорта. Статус Чемпионата МО позволяет юным картингистам получать спортивные разряды, а региональный принцип проведения — существенно снижает затраты, ложащиеся на их родителей. Для ADM Raceway такое расширение соревновательной программы полностью соответствует стратегии Комплекса по развитию технических видов спорта, в рамках которой он должен стать наиболее удобным и доступным автодромом для самых широких кругов участников — от начинающих пилотов-любителей до профессиональных гонщиков. Третий финальный этап регионального первенства пройдет 11 августа 2018 г. на новой подмосковной трассе ADM Raceway. Еще одним соревнованием в мире российского картинга на ADM Raceway станет одноэтапный Кубок Московской области по картингу, который состоится 16 сентября 2018 года. Василий Скрыль, председатель Комитета картинга РАФ: «Появление новой трассы — это всегда очень приятное событие. Тем более, что в Московском регионе до настоящего момента не было трасс, в полной мере соответствующих европейским стандартам. Возрождение Чемпионата Московской области отлично ложится в программу развития картинга в России. Наша задача — выстроить логичную и эффективную пирамиду подготовки пилотов от региональных соревнований до Чемпионата России». Шота Абхазава, вице-президент Федерации автоспорта Московской области: «Мы рады поддержать начинание организаторов по возрождению картинговых соревнований на региональном уровне. Эта важнейшая первая ступень в обучении молодых пилотов. Я уверен, что уже в ближайшем будущем ADM Raceway станет главной площадкой по подготовке картингистов в московском регионе. Со стороны автодрома все готово для того, чтобы принять соревнования и в этой дисциплине автоспорта». Регламент 3-го этапа Чемпионата МО по картингу будет опубликован в ближайшее время. Автодром предлагает возможность проведения тестов в рамках подготовки к соревнованиям, команды могут воспользоваться боксами для размещения и обслуживания техники.