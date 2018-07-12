ADM Raceway примет Чемпионат Московской области по картингу

Модернизированная гоночная трасса ADM Raceway успешно прошла инспекцию РАФ и признана готовой для проведения соревнований по картингу

11 августа 2018 года ADM Raceway примет 3-й финальный этап возрожденного Чемпионата Московской области по картингу. Картингистам будет предложен вариант конфигурации трассы Sport с длиной круга 1287 метров и шириной от 9 до 14,5 метров.

16 сентября 2018 года на ADM Raceway состоится одноэтапный Кубок Московской области по картингу.