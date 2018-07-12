51-летняя Памела Андерсон собралась замуж за французского футболиста

Избранником актрисы стал защитник сборной Франции Адиль Рами . На матче 1/2 финала чемпионата мира между Францией и Бельгией (1:0) Памела Андерсон (Pamela Anderson) продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

С марокканским футболистом Адилем Рами, который на девятнадцать лет моложе Памелы — актриса познакомилась на Каннском кинофестивале весной 2017 года. По слухам, Андерсон поселилась в доме Адиля в Марселе. Несмотря на разницу в возрасте влюбленные готовятся к свадьбе. Паре удалось создать крепкие и гармоничные отношения.

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Напомним, что сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет с Хорватией. Матч состоится в 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».