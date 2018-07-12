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51-летняя Памела Андерсон собралась замуж за французского футболиста
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51-летняя Памела Андерсон собралась замуж за французского футболиста 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Избранником актрисы стал защитник сборной Франции Адиль Рами. На матче 1/2 финала чемпионата мира между Францией и Бельгией (1:0) Памела Андерсон (Pamela Anderson) продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.
С марокканским футболистом Адилем Рами, который на девятнадцать лет моложе Памелы — актриса познакомилась на Каннском кинофестивале весной 2017 года. По слухам, Андерсон поселилась в доме Адиля в Марселе. Несмотря на разницу в возрасте влюбленные готовятся к свадьбе. Паре удалось создать крепкие и гармоничные отношения.
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Напомним, что сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет с Хорватией. Матч состоится в 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».
Сборная России выбыла в четвертьфинале, уступив хорватам 2:2 после серии пенальти 3:4. При этом российские болельщики назвали Артема Дзюбу, Александра Головина, Сергея Игнашевича, Дениса Черышева и Игоря Акинфеева под предводительством главного тренера Станислава Черчесова — героями и гордостью нашего футбола. Ребята сделали все возможное, чтобы выйти в плей-офф. Российская сборная обыграла Саудовскую Аравию 5:0 и Египет 3:1. В матче с Испанией после счета 1:1 отыграла серию пенальти 4:3. Однако с матче с хорватами Игорь Акинфеев не смог отбить решающий гол в наши ворота, пишет «Спорт-экспресс».
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