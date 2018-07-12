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Далич: выход в финал ЧМ-2018 — один из самых важных успехов в истории Хорватии
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Далич: выход в финал ЧМ-2018 — один из самых важных успехов в истории Хорватии 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий в преддверии финального матча ЧМ-2018 с национальной командой Франции.
«В финале чемпионата мира сыграют две лучшие команды турнира, которые заслужили это право. Нас ждёт самое серьёзное испытание. Французы играли в ином стиле, показали, что могут хорошо защищаться и опасно контратаковать. Нам будет сложно им противостоять, потому что у них чрезвычайно быстрые и игроки в группе атаки, такие как Гризманн и Мбаппе.
Даже если французам удастся закрыть Модрича, у нас есть и другие варианты. Лука добился максимальных высот на клубном уровне, и успех на чемпионате мира станет кульминацией его карьеры. Я был бы рад, если бы Модрич выиграл «Золотой мяч», и мне кажется, что это будет заслуженно.
Я не боюсь, что мои игроки будут выглядеть уставшими в финале. У нас будет время для отдыха, и много сыгранных минут — это не повод искать оправдания. Впереди не просто матч, а особый день в жизни каждого футболиста, и команда подойдёт к нему соответствующим образом. Да, будет тяжело, но я считаю, что ребята продемонстрируют силу, энергию и мотивацию, чтобы достойно выступить.
Наша сборная сотворила сенсацию и, конечно же, вошла в историю. У нас очень маленькая страна, и если посмотреть на условия, в которых мы работаем, — это просто феноменально. Это один из самых важных успехов в истории Хорватии, и я горжусь, что причастен к подобному достижению. Гордимся, что смогли прославить нашу страну и принести радость её жителям», — сказал Далич на пресс-конференции.
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